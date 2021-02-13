Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan adama, otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda duran İbrahim Y.(64), yolun karşısına geçmek üzere aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 16 BU 874 plakalı aracın sürücüsü Erol K., yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan İbrahim Y., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Erol K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.