Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada

13.02.2021 08:33

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan adama, otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda duran İbrahim Y.(64), yolun karşısına geçmek üzere aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 16 BU 874 plakalı aracın sürücüsü Erol K., yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan İbrahim Y., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Erol K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada

Otomobil, Yıldırım, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika


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