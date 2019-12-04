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Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi

6 saat önce

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi, System.String[]

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ticari


araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail D. yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya (49) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfaltta sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Su'nun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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