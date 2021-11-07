Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde karayolu üzerindeki alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Tütüncü (50), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Edremit ilçesisi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Tütüncü'ye, Y.S. yönetimindeki 10 YS 436 plakalı otomobil çarptı. Tütüncü metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tütüncü'nün yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tütüncü'nün cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazada yaşamını yitiren Aynur Tütüncü, 5 gün önce Edremit ilçesinde Kovid-19 vaka artışı ile ilgili DHA muhabirine görüşlerini açıklamıştı.