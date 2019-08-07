Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı

1 saat önce

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarpan yaya yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı, System.String[]
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarpan yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Boncuk (15), seyir halindeki Abdulsamet Çelik yönetimindeki 32 AAL 527 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Boncuk başından yaralandı.
Yaralı Boncuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde oğlunu yerde gören Boncuk'un annesi fenalık geçirdi.

Sürücü Çelik polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobile çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]