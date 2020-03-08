Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yakup öldü - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Yakup İlişe (25), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü S.Ç., gözaltına alındı.

Kaza, dün gece, Ordu- Ünye yolunun Demas kavşağında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İlişe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakup İlişe'nin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kzayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü S.Ç.'yi gözaltına aldı.