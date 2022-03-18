Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi

18.03.2022 13:37
Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi

Kocaeli'de yaptıkları kazanın ardından araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yaptıkları kazanın ardından araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki seyir halindeki 34 TH 2074 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır arkadan çarptı. Kazanın ardından tır kaçarken, B.A. ise otomobilini yolun kenarına çekti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Avcı ise araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Avcı'ya A.A. yönetimindeki 41 AHV 015 plakalı tır çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan Avcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi

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D-100 Karayolu, Kocaeli, Ankara, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında can verdi - Son Dakika
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