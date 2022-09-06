Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Doğubayazıt'a seyir halinde olan H.T. kontrolündeki 04 AAl 904 plakalı yolcu otobüsü şehir merkezinden geçerken yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Yardımcı'ya çarptı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yardımcı'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsü çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.