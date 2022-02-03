Yolun karşısına yaya geçidinden yürüyerek geçen karga kamerada - Son Dakika

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Yolun karşısına yaya geçidinden yürüyerek geçen karga kamerada

SAMSUN - Samsun'da kırmızı ışıkta durup yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yürüyerek karşıya geçen karga gülümsetti.

İlkadım ilçesi Liman Kavşağı'nda görüntülenen karga, araçlar için kırmızı yandığında duran bir otomobilin içindekiler tarafından fark edildi. Karganın yaya geçidinin solunda beklediğini gören otomobildeki yolcu telefonuyla kayda girdi.

Yolun karşına geçmek isteyen karga uçmak yerine yürüyerek sağa doğru hareketlendi. Yayalar için yeşil yanmasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçen karga onu görüntüleyenlere "Bazı insanlardan bile akıllı. Aferin kargaya" dedirtti.