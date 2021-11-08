Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana gelen kazada Sinop istikametine giden Erkan A. idaresindeki otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek karşı taraftaki akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk'e çarptı. Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU