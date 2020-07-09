Yolun karşısından karpuz toplayacağı tarlaya geçmeye çalışan gencin feci ölümü - Son Dakika

Yolun karşısından karpuz toplayacağı tarlaya geçmeye çalışan gencin feci ölümü

Antalya'da karpuz toplayacağı tarlaya ulaşmak için karayolunda karşıdan karşıya geçmekte olan Suriyeli genç kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'da karpuz toplayacağı tarlaya ulaşmak için karayolunda karşıdan karşıya geçmekte olan Suriyeli genç kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kardeşleri, gözleri önünde can veren Alabdullah için gözyaşı döktü, bazıları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan ağabeye sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen bir kadın kendi oğlununda burada kazada yaşamını yitirdiğini belirterek, acilen alt veya üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

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Kaza Manavgat- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Nazmi Aktoy'un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyon, Karacalar Mahallesi sınırlarında karayolundan karşıdan karşıya geçmekte olan Suriye uyruklu Khaled Alabdullah'a çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Khaled Alabdullah'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Khaled Alabdullah'la birlikte çalışmak için bölgeye gelen ve aralarında Khaled Alabdullah'ın 2 kardeşinin de bulunduğu Suriyeliler olayın ardından sinir krizi geçirdi.


Ağabeyi fenalık geçirdi


Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede gerekli önlemleri alırken, Khaled Alabdullah'ın abisi olduğu bildirilen Ahmad Alabdullah fenalaştı. 112 Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alınan Ahmad Alabdullah, ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendine geldi. Khaled Alabdullah'ın küçük kardeşi ise diğer Suriyeliler ve jandarmalar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Suriyelilerin Karacalar Mahallesinde karpuz toplamak için geldikleri, getiren aracın yolun diğer tarafında bırakması nedeniyle D-400 Karayolundan karşıya geçmekte oldukları bildirildi.


Khaled Alabdullah'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kamyonet şoförü Nazmi Aktoy, jandarma tarafından gözlem altına alındı.


Çocuğunu aynı yerdeki kazada kaybeden başka bir anne: "Üst ya da allt geçit istiyoruz"


Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan yerleşim yerinden olay yerine gelen bir kadın, kendi oğlunun da bu yolda karşıdan karşıya geçerken kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek "Yetkililer sesimize kulak versin. Burada olanları en iyi ben bilirim. Bende burada oğlumu kazada kaybettim. Benim gibi başka analar ağlamasın. Yetkililer sesimize kulak versin ve buraya alt veya üst geçit yapsınlar. Başka canlar yanmasın" diye bağırdı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısından karpuz toplayacağı tarlaya geçmeye çalışan gencin feci ölümü - Son Dakika
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