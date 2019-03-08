Yolun Ortasına Yattı, Çekicinin Altında Kalıp Öldü
1 saat önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza dün gece D-130 Karayolu Kavak
mevkiinde meydana geldi. Yalova
yönüne giden Ozan Osanmaz (25) yönetimindeki 77 AAH 909 plakalı çekici, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş'a çarptı. Bir hayvana çarptığını düşünen Ozan Osanmaz, çekiciyi yolun kenarına çekti. Osanmaz, hareketsiz yatan Ramazan Karakaş'ı görünce şok yaşadı. Osanmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Ramazan Karakaş'ın öldüğünü belirledi.
Alkollü olduğu bu nedenle yolun ortasında yattığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Gözaltına alınan Ozan Osanmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:21 Kaynak: DHA
Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi
5 Yıl Önce Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın, Gelini Tarafından Boğularak Öldürülmüş
Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı