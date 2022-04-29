Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı - Son Dakika
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Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı

29.04.2022 14:56

Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü, yerde bir Türk bayrağını görünce durdu.

Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü, yerde bir Türk bayrağını görünce durdu. Sürücünün bayrağı yerden alıp katladığı anlar, radar aracının kamerası tarafından görüntülendi.

Olay bugün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Göztepe'den Konak istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yolda yere düşmüş bir Türk bayrağını görünce aniden aracını durdurdu. Dörtlüleri yanık bir şekilde yol ortasında duran aracın sürücüsü, araçtan inip Türk bayrağını yerden aldı ve katlayarak aracının bagajına koydu. Tekrar otomobiline binen sürücü, yoluna devam ederken o anlar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait bir radar aracının kamerası tarafından kaydedildi.

Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı - Son Dakika
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