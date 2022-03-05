Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı

05.03.2022 00:15

Ankara'da otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu esnada diğer yoldan gelen sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Öfkeli sürücü, kendisini uyaran sürücüye bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Açık camdan sürücüye çekici savuran saldırgan şahıs, daha sonra otomobilin camlarını kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Çankaya ilçesinde Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi.

BAGAJDAN ÇEKİÇ ALIP DİĞER SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Gelen tepkiler üzerine Ö.Ö., aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve korna çalan otomobile doğru yürüdü. Ö.Ö., çekici otomobilin açık camından içeri savurdu. Otomobilinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı.

Kırmızı ışıkta geçtiği için kendisine korna çalan sürücüye çekiçle saldırdı

OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDI

Ö.Ö., daha sonra da çekiçle otomobilin camlarını kırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ö.Ö., çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle durduruldu. Bu sırada saldırıya uğrayan sürücünün otomobilin içerisinden cep telefonunu göstermesi üzerine Ö.Ö., otomobile çekiçle tekrar vurmaya başladı. Otomobile zarar veren Ö.Ö., daha sonra kendi otomobiline binip gitti.

Kırmızı ışıkta geçtiği için kendisine korna çalan sürücüye çekiçle saldırdı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişinin yorum yaptığı görüntülere ilişkin Ö.Ö. de paylaşımda bulundu. Kendisine küfredildiğini öne süren Ö.Ö., olayla ilgili şunları dedi:

"Kahverengi araç benim. O araçtaki arkadaşın bana ettiği küfürleri bilmeden yayınladığınız video hakkında ve 'aracın hiçbir kabahati yok' diye video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. Araçların üzerinden geçebilecek değilse geçemezdi zaten. O da benim önüme gelmiş olacaktı. O arkadaşın beni küfür tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin?"

Kırmızı ışıkta geçtiği için kendisine korna çalan sürücüye çekiçle saldırdı
YORUMLAR
500
Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı

Otomobil, Çankaya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 00:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement