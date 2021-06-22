YOLUN ORTASINDAKİ KÖPEĞE ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü yolun ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, ağır yaralanan köpek Umurbey Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında, Gemlik Zeytin Hali yakınlarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü, yolun ortasında yatan sokak köpeğinin üzerine doğru gitti.

Önce yavaşlayan sürücü, daha sonra köpeği sürükleyip üzerinden geçti. Sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Yolun ortasındaki köpeği görenler, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ağır yaralı köpek tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı'na götürüldü. Öte yandan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, köpeğe çarpan sürücünün bulunması için emniyete gidip konuyla ilgili şikayetçi oldu.