Yolun sağında duran otomobile çarpan sürücü yaralandı
15 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun sağında duran otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde yolun sağında duran otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Kuş Cenneti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuş Cenneti istikametine seyir halinde olan Oğuzhan A.'nın kullandığı 55 NT 198 plakalı otomobil, kanaldaki suya bakmak için yolun sağında duran İsmail K. idaresindeki 55 FH 001 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen 55 NT 198 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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