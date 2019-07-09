Son Dakika Haberleri: "Yolun Sonu" filminin galası Kars'ta yapıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Yolun Sonu" filminin galası Kars'ta yapıldı

19 dakika önce

Süleyman Karadağ'ın yönettiği "Yolun Sonu" sinema filminin galası, çekimlerin büyük bölümünün yapıldığı Kars'ta düzenlendi.

Süleyman Karadağ'ın yönettiği "Yolun Sonu" sinema filminin galası, çekimlerin büyük bölümünün yapıldığı Kars'ta düzenlendi.
Çekimlerine geçen yıl başlanan ve yaklaşık iki buçuk ayda tamamlanan filmin yönetmen ve senaristliğini Süleyman Karadağ yaptı.
Film çekimlerinde Aygır Gölü, Ani Örenyeri, Kars Kalesi, gibi turistlik yerler de kullanıldı.
Kars Şehir Sineması'nda yapılan galada, yönetmen Karadağ ve oyuncular davetlilerle filmi izledi.
Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karslı olduğunu ve Kars'ın turistlik yerlerini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladığını söyledi.
Karadağ, "Bir yıllık çalışmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Serhat şehir doğunun en uzak ama gönüllerin en yakın şehridir. Bir tarih bir kültür şehridir, sinema için çok önemli bir platodur. Kendim de Karslı olduğum için bu film için ilk mekan bakmaya geldiğimde 'Bu şehirde bu filmi çekmek lazım.' demiştim." diye konuştu.
Filmi izleyen davetlilerden Ömer Can Arı da filmin Kars'ın tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:40 Kaynak: AA
Süleyman Karadağ, Karadağ, Kars, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 16:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yolun Sonu" filminin galası Kars'ta yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]