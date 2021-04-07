Yolun sonu kupa olsun - Son Dakika

Yolun sonu kupa olsun

07.04.2021 11:36
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FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki final gibi son hafta mücadelesinde ilk maçta 4 sayı farkla yenildiği Happy Casa Brindisi'yi müthiş bir oyunla 19 sayı farkla 107-88 yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, geçen sezon koronavirüs pandemisi yüzünden kaçırdığı...

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki final gibi son hafta mücadelesinde ilk maçta 4 sayı farkla yenildiği Happy Casa Brindisi'yi müthiş bir oyunla 19 sayı farkla 107-88 yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, geçen sezon koronavirüs pandemisi yüzünden kaçırdığı Avrupa'da kupa hedefi için dev bir adım attı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu geçtikten sonra ikinci tura da zirvede başlayıp ardından üst üste 2 mağlubiyetle finalleri riske atan Pınar Karşıyaka, evinde salondaki bir grup taraftarının da desteğiyle İtalyan ekibini ezip geçti. Son hafta öncesi 1 galibiyet gerisinde olduğu rakibini yakalayıp ikili averajda geçmek için en az 5 sayılık farka ihtiyacı olan Karşıyaka, taraftarıyla şov yapıp son 8'e kaldı.

Pınar Karşıyaka dışında Hapoel Holon, Lenovo Tenerife, Hereda San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza, ERA Nymburk ve Nizhny Novgorod da 8'li finali garantilerken, final aşaması mayıs ayı başında bir takımın ev sahipliğinde oynanacak. Pınar Karşıyaka, 8'li Final'i İzmir'de düzenlemek için talip olacak. Avrupa'da son 10 yılda 8'inci kez çeyrek final aşamasına adını yazdıran Karşıyaka, geçen sezon en büyük favorisi olup üst üste 13, 15 maçta 14 galibiyetle yarı finale yükseldiği FIBA Europe Cup'ta kupayı koronavirüs pandemisi yüzünden organizasyonun iptal edilmesiyle kaçırmıştı. Daha önce 2013 yılında yine Ufuk Sarıca yönetiminde Eurochallenge Cup'ta finale çıkıp tarihinde ilk kez final oynayan Pınar Karşıyaka, bu kez hedefini kupa olarak belirledi.

UĞURLU GÖMLEK MESAJIING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde aylarca zirve yarışı verdikten sonra son 5 maçını kaybederek sarsılan Pınar Karşıyaka'yı Brindisi zaferiyle 8'li Final'e taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca manidar bir mesaj verdi. Maça 2015'te yeşil-kırmızılı ekibi Süper Lig'de şampiyon yaptığı final serisinde giyip taraftarların uğurlu olarak gördüğü mavi gömleğini giyerek çıkan Sarıca, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından, "Biz bitti demedik ki daha maviyi bile yeni giydik" yorumunu yaptı. Maç sonrası Avrupa'da iç sahada kaybettikleri Hapoel Holon randevusunu hatırlatan Sarıca, "Geçen maç yaşadığımız şanssızlık çok nadir görülen bir hadise. 0.6 saniye kala mağlubiyetten fazlası olmuştu bizim için. Son maça kadar pes etmeyen bir takımız, son maça kadar şansımızı sürdürdük" dedi."Müthiş bir takım oyunu oynadık, savunmada stresle alakalı çok basit sayılar verdik, ama sonuçta çok güzel bir farkla zorlu bir rakibi geçtik" diyen Sarıca, "Bizim sakatlıklarla ilgili can sıkan bir durumumuz vardı. Düne kadar M'Baye ve Kennedy antrenmanlara katılamadı ama başka bir psikoloji ile birlik, beraberlik içinde çok başka bir maç oynadık. Bundan dolayı çok gururluyum. Son sekiz takım arasına kaldığımız için hem İzmir Karşıyaka için hem Pınar Karşıyaka takımı olarak çok mutluyum. Oyuncularım yürekten oynadılar onları tebrik etmek istiyorum. Doktorlarımızı, fizyoterapistimizi, masör arkadaşlarımızı, tüm teknik ekibimizi tebrik etmek istiyorum. Yönetimimiz bir karar aldı ve bu maçı hedefledi. Brindisi çok sert bir takım. Eksik kadroyla mücadele etme şansımız yoktu. Bundan dolayı yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Şimdi son sekizi düşünebiliriz. Biz yola çıkarken ev sahipliğini İzmir'e almayı hedeflemiştik. Ne olur bilemiyorum ama ev sahipliğini almak isteriz" açıklamasını yaptı.MUHTEŞEM TAYLORPınar Karşıyaka'nın yıldız oyun kurucusu Tony Taylor, Brindisi'nin fişini 30 sayı, 7 asistlik performansıyla çekti. İlk yarı boyunca 21 sayı üreten Taylor, özellikle ikinci periyotta Brindisi'nin 39-36 öne geçtiği bölümde üst üste inanılmaz basketlerle takımının 15-1'lik seri yakalayıp devreye 10 sayı farkla önde girmesini sağladı. Taylor, Karşıyaka formasıyla kariyerinin en çok sayı ürettiği maçını oynadı. Maç sonrası sevinç yumağı olan Pınar Karşıyaka'yı soyunma odasında mücadeleyi tribünden izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da kutladı.

Yolun sonu kupa olsun
Yolun sonu kupa olsun
Yolun sonu kupa olsun
Yolun sonu kupa olsun

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yolun sonu kupa olsun - Son Dakika Spor


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