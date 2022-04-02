Yoluna karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpmasıyla öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Mahmut Kuş (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa istikametine seyir halinde olan Y.B. (41) yönetimindeki 79 AAH 478 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kuş'a çarptı. Kuş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kuş'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazanın ardından TIR sürücüsü Y.B. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, İslahiye- Hassa karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.