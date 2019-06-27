Son Dakika Haberleri: Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı

1 saat önce

Gümüşhane'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.

Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı, System.String[]
Gümüşhane'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.
Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler, yol kenarında boz ayı yavrusu ile karşılaştı.
Boz ayıyı ilgiyle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü (DKMP) ekipleri, alana geldi.
Ekipler, yavruyu yol kenarından alıp annesine kavuşması için yeniden ormanlık alana bıraktı.
Hayvanı takip eden ve nöbet tutan ekiplerin, anne ayının yavrusunu geç saatlerde almasının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Torul, Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolunu kaybeden ayı yavrusu doğaya bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]