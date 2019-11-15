Son Dakika Haberleri: 'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti
Son Dakika Dünya 'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti - Son Dakika Dünya

'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti

6 saat önce

Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor.

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Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor. Osmanlı makam müziğini keşfeden grubun repertuarında Batının ve Doğunun geleneksel müzikleri yer alıyor. İştar ile Lyon'da buluştuk. View on euronews

'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:48 
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