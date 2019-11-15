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'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti
6 saat önce
Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor.
Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor. Osmanlı makam müziğini keşfeden grubun repertuarında Batının ve Doğunun geleneksel müzikleri yer alıyor. İştar ile Lyon'da buluştuk. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:48
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