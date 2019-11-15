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'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti
6 saat önce
Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor. Osmanlı makam müziğini keşfeden grubun repertuarında Batının ve Doğunun geleneksel müzikleri yer alıyor. İştar ile Lyon'da buluştuk.
Fransız grup Ishtar (İştar), diğer kültürleri keşfetmek için Batı'dan Doğu'ya seyahate çıktı.
Osmanlı-Türk makam müziğiyle tanışan grubun repertuarında geleneksel müzikler yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:01
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