Yolunu kaybeden Karaca mahalle merkezine indi - Son Dakika

Yolunu kaybeden karaca mahalle merkezine indi

Apartmanların arasında koşuşturan karacayı görenler şaşırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yolunu kaybettiği düşünülen karacanın mahalle merkezinden geçmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesinde meydana gelen olayda, bir karaca mahalle merkezine indi. Ormanlık alanda yaşadığı ve yolunu kaybettiği düşünülen karaca, yerleşim bölgesindeki apartmanlar koştu. Karacayı gören ve şaşkınlığını gizleyemen vatandaş, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşları gören karaca ise koşarak bölgeden uzaklaştı.