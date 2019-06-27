Yolunu kaybeden yavru ayı doğaya bırakıldı
1 saat önce
Gümüşhane'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:55 Kaynak: AA
'de annesini kaybeden ayı yavrusu, uygun ortam hazırlanmasının ardından doğaya bırakılarak annesiyle buluşturuldu.
Gümüşhane'nin Torul
ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler, yol kenarında boz ayı yavrusu ile karşılaştı.
Boz ayıyı ilgiyle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürülüğü (DKMP) ekipleri, alana geldi.
Ekipler, yavruyu yol kenarından alıp annesine kavuşması için yeniden ormanlık alana bıraktı.
Hayvanı takip eden ve nöbet tutan ekiplerin, anne ayının yavrusunu geç saatlerde almasının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
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