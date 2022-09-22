Yolunu kaybeden yavru carettalar denizle buluşturuldu - Son Dakika
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Yolunu kaybeden yavru carettalar denizle buluşturuldu

22.09.2022 11:03

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yolunu kaybeden 40 civarındaki caretta caretta yavrusu, devriye görevi yapan polis ekibi ve vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yolunu kaybeden 40 civarındaki caretta caretta yavrusu, devriye görevi yapan polis ekibi ve vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu.

Demre ilçe merkezindeki Sülüklü Plajı'nda devriye görevi yapan komiser Cem Sarçin ve polis memuru Suat Sert'i durduran bir vatandaş, plaj yolunda çok sayıda yavru caretta caretta olduğunu, geçen araçlar tarafından ezilebileceğini söyledi. Vatandaşı da yanına alan ekip, önce yolu trafiğe kapadı. Ardından geçen yıl Demre sahillerinde caretta caretta yavrularını izleyen ekipte görevli öğretim üyesi Aytaç Altın'la iletişime geçildi. Aldığı bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis ekibi, iki vatandaşı daha yardıma çağırarak 40 civarındaki caretta caretta yavrusunu bir karton kutuya topladı. Caretta caretta yavruları daha sonra deniz kıyısına bırakıldı. Yavrular, sağlıklı biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşturuldu.


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Kaynak: DHA

Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolunu kaybeden yavru carettalar denizle buluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolunu kaybeden yavru carettalar denizle buluşturuldu - Son Dakika
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