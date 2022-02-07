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Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı - Son Dakika

Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı

07.02.2022 09:49
Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, alkollü olan bir kişi, önünü keserek durdurduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı tarafından dövüldü.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, alkollü olan bir kişi, önünü keserek durdurduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı tarafından dövüldü. Kavga sırasında elindeki içki şişesini de sürücünün kafasında kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Bir süre otomobildeki sürücü ile tartıştı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı otomobilden inerek, elinde alkol şişesi olan kişiyi tekme, tokat dövmeye başladı. Darbedilen kişi, elindeki alkol şişesini sürücünün kafasında kırdı. Olayı gören mahalle sakinleri, koşarak kavganın olduğu noktaya geldi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı. İki arkadaş otomobile binerek sokaktan ayrılırken, vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen kişi, bir süre sokakta oyalanmaya devam etti. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


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Otomobil, Alkol, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı - Son Dakika
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