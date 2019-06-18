Yolunu şaşıran inek şehir merkezinde gezdi
22 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şehir merkezine inen inek araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde şehir merkezine inen inek araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
Çaycuma İstasyon Caddesi mevki'inde şehir merkezine inen inek, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Çarşı merkezinin işlek yolunda gezinen inek araç sürücüleri için tehlike oluşturdu. Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgede ineklerin bulunması trafiğin sıkışmasına sebebiyet verdiğini belirten sürücüler, çarşı içinde büyük baş hayvan bırakılmaması gerektiğini ifade ettiler. - ZONGULDAK
Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı