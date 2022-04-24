Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi - Son Dakika
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Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

24.04.2022 19:26

- Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi Karabük'te yolunu kaybeden bir karaca karayoluna indi.

- Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

KARABÜK - Karabük'te yolunu kaybeden bir karaca karayoluna indi. Araçların geçişinden panikleyen karacanın yolda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük- Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağlık kesimden yolunu kaybetmesi sonucu karayoluna indiği düşünülen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi
Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi
Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi
Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi - Son Dakika


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