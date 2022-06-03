Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

03.06.2022 16:01
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de, belediye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuksuz, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de, belediye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuksuz, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklardan Halit Aytekin, Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Diğer tutuklu sanık Tolgahan Kılıç'ın SEGBİS bağlantısında yaşanan aksaklık nedeniyle katılamadığı duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların her birinin "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Halit Aytekin, savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek diğer sanıkların avukatları aracılığıyla kendisini, ailesiyle tehdit ettikleri için korkusundan daha önceki duruşmalarda yalan beyanlarda bulunduğunu ifade etti.

Diğer tutuklu sanık Tolgahan Kılıç tarafından kullanıldığını ileri süren Aytekin, "Ailemle tehdit ettiler. Kullandılar beni. Belediye Başkanını tanımam, husumetim yoktur." dedi.

Olaydan önce, Tolgahan Kılıç'ın kendisine, belediye başkanını vurmasını söylediğini iddia eden Aytekin, "Öldürmek ya da yaralamak için ateş etmedim. Tolgahan Kılıç her ne kadar, 'ayağından vur' dese de vurmadım. Uyuşturucuyla beni kullandılar." diye konuştu.

Aytekin, olay öncesi kendisine uyuşturucu ve silah veren Tolgahan Kılıç'ın, "Git ayağına sık" dediğini ileri sürdü.

Avukatların beyanlarının ardındın mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Bıyık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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