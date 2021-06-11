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Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı - Son Dakika

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı

11.06.2021 10:41

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapüşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı

"SESİN ARDINDAN CAMIN PATLADIĞINA ŞAHİT OLDUM"

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye geliş saatine göre her zaman olduğu gibi bu sabah saat 08.30 civarlarında belediye binasına geldiğini ifade ederek "Araçtan indiğim anda telefonla görüşüyordum. Çok da konunun farkına varamadım. Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum geriye döndüğümde zaten hain kaçıyordu. Konuyla alakalı farklı bir bilgi sahibi değilim. Bariz bir durum var, kendimize göre bilgilerimiz var. Onları Emniyet'le paylaşacağız" diye konuştu.

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı

TRABZON VALİSİ: EKİPLERİMİZ DETAYLI BİR ŞEKİLDE OLAYI İNCELİYOR

Silahlı saldırının ardından Vali İsmail Ustaoğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Murta Zorluoğlu ile birlikte Yomra Belediye binasına gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Başkan Mustafa Bıyık'a "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu, yetkililerden saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyareti sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu "Öncelikle belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malumunuz olduğu üzere sabah saat 8 sıralarında başkanımız belediye binasına geldiği sırada silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri inceliyor. Çok şükür belediye başkanımıza bir mermi isabet etmedi. Tüm ekiplerimiz detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede olayın failini bulacağız. Görgü tanıkları ve olay yeri etrafındaki kamera kayıtları da incelendi. Tüm detayları ile arkadaşlarımız araştırmalarını yapıyor" dedi.

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı

Mustafa Bıyık, Hisarcık, Trabzon, Yomra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı - Son Dakika


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