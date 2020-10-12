Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı - Son Dakika

Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı

12.10.2020 08:49
Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı, System.String[]

Trabzon'un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın risklerini azaltacak Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın risklerini azaltacak Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'a yapılan yatırımlarla içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon Yomra Vadisi'nde ıslah çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, Trabzon'un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın risklerini azaltacak çalışma kapsamında, 1821 metre beton U kanal, 852 metre kargir duvar, 44 metre ızgaralı kanal, 71 metre temel güçlendirmesi, 14 menfez, 4 seki, 3 tersib bendi, 4 bin 579 metre korkuluk, 122 metre betonarme U kanal ve 7 brit yapıldığını ifade etti.

Kaya Yıldız, "DSİ olarak inşa ettiğimiz su yapılarıyla şehirlerimizi ihya etmeye devam ediyoruz. Estetik ve aynı zamanda emniyetli dere ıslahlarıyla il ve ilçelerdeki taşkın risklerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Trabzon Yomra Vadisi ıslahı işimizi tamamladık. Trabzonlu aziz vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı - Son Dakika

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