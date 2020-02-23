Yomraspor: 2-0

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Batuhan Bıyıklı (xx), Deniz Demirel (xx)1928 BUCASPOR: Kaan (xxx) - Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat Çoban (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 71 Oğuz xx), Osman (xx), Uğur (xxx), Ufuk (xxx), Enes (xx), Suat (xxx) (Dk. 90 Ferhat Kiraz), Gökhan Erdöl (xx) (Dk. 78 Bertuğ x), Mehmet Fuat (xxx)YOMRASPOR: Tunahan (x) - Metecan (xx), Hüseyin Sürmeneli (x), Ali Karnapoğlu (x), Fatih (x) (Dk. 80 Emre x), Sinan (x), Orhan (xx), Zafer (x) (Dk. 75 Kaan x), Hasan (xx), Ogün (xx), Burak (x) (Dk. 64 Özgür x)GOLLER: Dk. 16 Suat, Dk. 74 Mehmet Fuat (1928 Bucaspor)SARI KARTLAR: Enes, Ferhat Çoban (1928 Bucaspor), Özgür (Yomraspor)TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta 1928 Bucaspor, Menemen İlçe Stadı'nda konuk ettiği Yomraspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçın 16'ncı dakikasında Suat'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İzmir ekibi 74'üncü dakikada Mehmet Fuat'la farkı ikiye çıkardı. Hafta içinde Ci Group Buca adını 1928 Bucaspor olarak değiştiren sarı-lacivertliler bu skorun ardından 42 puana yükselerek Play-Off'un içinde kalmayı başardı.