Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

STAT: Yomra İlçeHAKEMLER: Cihan Aydın, Yunus Doğan, Erdi Abdulmecit Sayar.YOMRASPOR: Onur, Mehmetcan, Muhammed Enes, Oğuzhan, Şenol, Cihat (Dk. 72 Anıl), Mert Miraç (Dk. 87 Ahmet Hakan), Emre (Dk. 72 Erhan Şengül), Ogün, Doğukan (Dk. 90+6 Osman ), Hayri MertNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya, Mehmet Ersavaş (Dk.72 Murat Can), Polat, Berkay, Tamer, Selçuk, Serkan (Dk.85 Ufukcan ), Bünyamin (Dk.82 Hasan ), Mert Çapar (Dk. 81 Mehmet Akif ), Muhammet Ali, AytaçGOL: Dk.90+4 (Pen) Murat Can (Nazilli Belediyespor)
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Yomraspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor, şampiyon olarak ikinci lige yükseldi. Siyah beyazlı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Kaynak: DHA
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