Son Dakika Haberleri: Yomraspor, teknik direktör Raşit Çalık'la bir yıllık sözleşme imzaladı
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Yomraspor, teknik direktör Raşit Çalık'la bir yıllık sözleşme imzaladı

3 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Yomraspor, teknik direktör Raşit Çalık ile bir yıllık daha sözleşme imzaladı.

Yomraspor, teknik direktör Raşit Çalık'la bir yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Yomraspor, teknik direktör Raşit Çalık ile bir yıllık daha sözleşme imzaladı.
Yomraspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, kulübün uzun yıllardan beri teknik direktörlüğünü yapan Raşit Çalık ile yola devam kararı aldığı belirtildi.
Kulüp binasında, Kulüp Başkanı Davut Atmaca'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teknik direktörümüz Raşit Çalık ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezon öncesinde transfer komitemiz ve teknik direktörümüz Çalık'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde harekete geçilerek, transferlerimizi sezon başında gerçekleştireceğimiz hazırlık kampımıza yetiştirilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:23 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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