Yön levhaları hedef tahtası oldu - Son Dakika

Yön levhaları hedef tahtası oldu
09.01.2021 19:18
Kütahya'da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.
Kütahya'da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi."
Özellikle kırsal bölgelerdeki virajlarda bulunan levhaların birinde çok sayıda kurşun deliği dikkat çekti. İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu. Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten yetkililer, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi. - KÜTAHYA
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