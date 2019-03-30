Son Dakika Haberleri: Yön Levhası Direğine Çarpan Kamyon Sürücüsü Ölümden Döndü

Yön Levhası Direğine Çarpan Kamyon Sürücüsü Ölümden Döndü

1 saat önce

Ankara'da yön levhası direğine çarpıp hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da yön levhası direğine çarpıp hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyir halinde olan Mahmut Toksoy kontrolündeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Toksoy sürücü koltuğunda sıkışırken, kamyonun kasası da kopup yola savruldu. Kazanın etkisiyle kasadaki sebzeler yola döküldü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştığı kamyondan çıkarılan Toksoy, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, kamyon ile kasasının olay yerinden kaldırılması ve yola dökülen sebzelerin temizlenmesiyle normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Kızılay, Yenimahalle, Ankara, İtfaiye, Güncel
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