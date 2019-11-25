Son Dakika Haberleri: Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Son Dakika 3. Sayfa Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

6 saat önce

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadıKARAMAN - Karaman'da gece meydana gelen kazada yön levhasının demir direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

KARAMAN - Karaman'da gece meydana gelen kazada yön levhasının demir direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karaman- Konya Karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasının demir direğine çarptı. Kazada adeta ok gibi direğe saplanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hasan Binici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Köprülü, Karaman, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?
"Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]