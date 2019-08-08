Son Dakika Haberleri: Yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olgun Laçin (42) idaresindeki 42 DUE 51 plakalı tır, İpekyolu Üst Geçidi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Alev alan tır, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç içinde çıkışan sürücü Laçin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Laçin'in cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya, Ilgın, Laçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi tarafından terk edilen genç, Facebook canlı yayınında TIR'a çarparak intihar etti
Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]