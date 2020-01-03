Yön levhasında intihara kalkıştı - Son Dakika
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Yön levhasında intihara kalkıştı

6 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde karayolunda yön tabelasının üzerine çıkarak, intihara kalkışan Hasan İ. (28), 1 saat süre çalışmayla ikna edildi.

Yön levhasında intihara kalkıştı, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde karayolunda yön tabelasının üzerine çıkarak, intihara kalkışan Hasan İ. (28), 1 saat süre çalışmayla ikna edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Gölbaşı girişinde meydana geldi. Hasan İ., karayolu üzerinde bulunan yön tabelasının üzerine çıkarak, intihara kalkıştı. Hasan İ.'yi gören sürücüler, polise haber verdi. Gelen polis ekibi, yolun Konya yönünü ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri de Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı şişme branda açarak, önlem aldı. Daha sonra itfaiye merdiveniyle yukarıya çıkan ekipler, Hasan İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu Hasan İ. ikna edilerek, aşağıya indirildi. Hasan İ., ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.


İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
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