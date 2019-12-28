Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika

Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı

6 saat önce

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatro ekibi, Kayseri'de sahne aldı.

Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı, System.String[]

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatro ekibi, Kayseri'de sahne aldı.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte topluluk, "Dava Kudüs" adlı tiyatro oyununu izleyicilerin beğenisine sundu.

Şehir Tiyatrosunda sahnelenen oyunun senaristliğini Seda Demirtaş yaptı.

Yön Sanat Tiyatro ekibinin, başta tiyatro olmak üzere resim, müzik, el sanatları ve dans atölyelerinde 132 dezavantajlı bireye ücretsiz eğitim vererek topluma yeniden kazandırdığı belirtildi.

Kayseri, Ankara, Kudüs, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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