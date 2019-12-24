Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor - Son Dakika

Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor

7 saat önce

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatrosu, Kayseri'de sahne alacak.

Yön Sanat Tiyatrosu ekibi Kayseri'ye geliyor, System.String[]

Dezavantajlı genç ve çocukları sanatla terapi etmek, meslek edindirmek, sosyal hayata kazandırmak amacıyla Ankara'da kurulan Yön Sanat Tiyatrosu, Kayseri'de sahne alacak.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte oyuncular, "Dava Kudüs" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Yön Sanat Tiyatrosu ekibi, 28 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Kayseri Şehir Tiyatrosunda sahne alacak.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilcisi Başkan Murat Çakır, "Dernek olarak bugün de yarın da Kudüs özgür olanadek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kudüs'ün sahipsiz olmadığını ve onların yanında bulunduğumuzu göstermek için her daim çaba sarf edeceğiz." dedi.

Yön Sanat Tiyatrosu ekibi, başta tiyatro olmak üzere resim, müzik, el sanatları ve dans atölyelerinde 132 dezavantajlı bireyi, ücretsiz eğitimle topluma yeniden kazandırdı.

Kayseri, Ankara, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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