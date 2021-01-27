Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu - Son Dakika

Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
27.01.2021 09:16
Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi.
Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
İSTANBUL - TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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