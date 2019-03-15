Son Dakika Haberleri: Yön Tabelasına Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Yön Tabelasına Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı

11 dakika önce

Gaziantep'te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yön Tabelasına Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Üst Yavuzeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi istikametine giden Cihan B. Yönetimindeki 33 NZP 35 plakalı kamyon köprü üzerinde kayması sonucu yön tabelasına çarparak kaza yaptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Cihan B. vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk mücadelesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

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