Yön verme tartışması, kazmalı saldırıya dönüştü! Aracın camını ve aynasını kırdılar - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde, Alper Acar idaresindeki hafif ticari aracın önü Atatürk Bulvarı Sultangazi Belediyesi civarında bir başka araç sürücüsü tarafından kesildi. Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri tekme ile aracın camını ve sol aynasını kırarken, diğer saldırgan ise araçta bulunan kazmayı alarak Acar'a saldırmaya çalıştı. Aracından inmeyen Acar'ın yardımına diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araya girerek, ikiliyi sakinleştirdi. Araca binen iki kişi olay yerinden uzaklaşırken, Alper Acar polis merkezi amirliğine giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

"İLK DEFA KAZMALI SALDIRIYA TANIK OLUYORUM. O DA BİZİM KISMETİMİZMİŞ"

Yaşananları anlatan Alper Acar, "20.00-20.30 arası Merkez Cami'ne doğru çıkmaya çalışırken sağa sinyal verdim. Arkamdan kırmızı bir araç hızlı bir şekilde gelerek beni sıkıştırmaya başladı. Sinyal verip sağ şeride girdiğimi görmeme rağmen beni sıkıştırmaya başladı. Daha sonra kendisiyle beraber bizi Osmangazi Alt geçidine sokarak, aracımın sol ön çamurluk ile tampon kısmından bariyerlere sürdürdü. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladılar. Bizde yaptığından dolayı peşine düştük. Alt geçidin çıkışında tekrardan önümüzü keserek araçtan inip saldırmaya başladılar. O esnada kazma çıkarınca bizde o noktadan uzaklaştık. Tekrardan geri dönüp belediyeye doğru ilerledik. Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip bu sefer yine iki kişi kazmalı şekilde saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar. Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum. O da bizim kısmetimizeymiş. Vatandaşlar araya girmese daha fazla zarar verirlerdi. Kazma ile saldırdıklarından dolayı her hangi bir şey yapmadık. Bir de yaşça bizden büyük oldukları için saygıdan dolayı bir şey yapmadık. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Darp raporu alarak polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi oldum" dedi.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE BIÇAK ÇEKTİ

İkinci olay ise geride bıraktığımız hafta Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde de seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçlarını durdurarak tartışan sürücülerden biri araçta bulunan bıçağı alarak aşağı indi. Tartıştığı sürücüye bıçak çeken şahıs, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.