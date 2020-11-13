Yonca Evcimik arsa davasını kazandı - Son Dakika

Yonca Evcimik arsa davasını kazandı

13.11.2020 07:37
Yonca Evcimik arsa davasını kazandı, System.String[]

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada; Evcimik'in 11 bin 22 metrekare bağ vasfındaki arsanın üçte bir payını 1 milyon 200 bin liraya Özden Akaryakıt'a sattığı belirtildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada; Evcimik'in 11 bin 22 metrekare bağ vasfındaki arsanın üçte bir payını 1 milyon 200 bin liraya Özden Akaryakıt'a sattığı belirtildi. Şirketin şarkıcıya 800 bin lira ödeme yaptığının anlatıldığı dilekçede şöyle denildi: "Sözleşmedeki şartların yerine getirilemeyeceğinin ortaya çıkması üzerine şirket, 800 bin liranın iadesini istedi. Evcimik 750 bin lira ödedi, 50 bin lira borcu kaldı. Şirket 7 yıl önce icra takibi başlattı. Ancak 50 bin lira yerine 300 bin lira üzerinden icra takibi yapıldı. İpoteğin geçersiz olduğuna, icra takibinin iptaline karar verilmesini istiyoruz." Mahkeme, Evcimik'i haklı bularak 750 bin lira yönünden borçlu olmadığına hükmetti, ayrıca sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verdi.

Yonca Evcimik arsa davasını kazandı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Akaryakıt, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yonca Evcimik arsa davasını kazandı - Son Dakika Magazin


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