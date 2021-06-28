Yonca Evcimik: Beni kötü gösterenlerle ilgilenmiyorum

? 16 Eylül, Başak burcu... Nesi daha zor: Aşırı detaycılık mı, zaman zaman kıskançlık mı?

Kıskanç hiç değilimdir. Ama aşırı detaycılığımla karşımdakine kök söktürürüm. Bilen bilir.

? Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

Romantik-komedi görünümlü macera olurdu. Aksiyonu bol biriyim, tüm türler çorba olurdu benim filmimde.

? İkisini de yaptınız. Tiyatro mu, bale mi?

Bale benim ilk gözağrım.

? Hangi ekip daha şamatalıydı: "Yedi Kocalı Hürmüz" mü, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" mı?

Yer aldığım ilk müzikal "Yedi Kocalı Hürmüz". 1979. Yeri ayrı. Aynı müzikali 2017'de yeni bir ekiple yeniden oynadığımda da çok eğlenmiştim. Gerçi bende müzikal çok, o yüzden seçim yapmak zor.

? Devekuşu Kabaresi'nin oyunlarında yer aldınız. Hangisiyle çalışması daha keyifliydi: Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?

Düşünüyorum da şimdi... Metin Abi bir tık daha makaraydı.

? 90'larda müzikte ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?

Şu yıl olmuş hala o zamanın şarkılarının ekmeği yeniyor. Cevap çok açık ortada: Rönesans.

? Sizce insanlarda hangi şarkınız daha çok iz bıraktı: "Abone" mi, "8: 15 Vapuru" mu?

İkisi kafa kafaya yarışır. Ama "Abone" milat tabii ki.

? Hangisi daha büyük pişmanlık: Amy Winehouse ölünce attığınız "su testisi" tweet'iniz mi, Aysel Gürel için "işi bitmiş" çıkışınız mı?

Pişmanlık mı? Amy severek dinlediğim bir şarkıcıydı. Aysel'in de müzik hayatımdaki yeri ve ona olan saygım sorgulanamaz. Bu iki isim için sarf ettiğim cümleleri kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum.

? Kadınlar Günü'nde de tepki gören bir şarkı yaptınız. Yanlış anlaşılma mı, zamanlama hatası mı?

İkisi de değil. Ben söylediklerimden sorumluyum başkalarının anladıklarından değil.

Güzelliği bir şekilde paraya döndürebiliyorsun

Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir? Neden?

Aldığım kararlarda kimsenin etkisinde kalmadım. Yeri geldiğinde görüş alırım, son noktayı ben koyarım.

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Getirir de götürür de. Onu işletecek zekaya bağlı saadet getirip getirmeyeceği. Paranın hangi ellerde olduğu önemli.- Getirir de götürür de. Onu işletecek zekaya bağlı saadet getirip getirmeyeceği. Paranın hangi ellerde olduğu önemli.

? Mantık mı, içgüdü mü?

Mantık derim. İçgüdüler her zaman doğru yöne sürüklemiyor insanı.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Plansız yaşamak. Anı yaşa derim bin yıldır. Plan programla iş olmuyor. Hele günümüzde...

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

Gevezeye sanırım. Yemek yemeyi severim. O esnada aşırı geveze biriyle o anı doya doya yaşayamamak rahatsız edebilir. Yoksa uzun sofralarda sohbetler tabii ki keyifli. Doz önemli.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Eskiden olsa belki. Şimdi o hatırı hak edecek insan kalmadı. Hatır için hiçbir şey yenmez.

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

Fakir ama güzel olmak. Güzelliği bir şekilde paraya döndürebiliyorsun.

ÖZEL MESELELER....

İlkbahar, kalp konularında suça teşvik ediyor

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Duruma göre değişir ama en çok Sezen. Sezen her duruma uygun öyle çok şarkı yapmış ki... Her ne yaşarsanız yaşayın, fonda ona eşlik edecek bir şarkısı hazırda bekliyor.

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı? Neden?

Tek başıma ağlamak. Bana böyle öğretildi. Kol kırılır yen içinde...

? Hangisi daha kötü senaryo: Her aşkınızın kötü bitmesi mi, kimselere aşık olamamak mı?

Kimselere aşık olmamak. Aşık olmadan hayat çok keyifsiz değil mi? İşin enteresan tarafı, artık ben de kolay aşık olamıyorum.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

İlkbahar gelince kan daha deli akıyor sanki. Resmen suça teşvik ediyor kalp konularında.

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

Yılanı-yalanı bol insanlardan korkuyorum. Yılanlıkları ayrı, yalanları ayrı. Paket halinde dolaşıyorlar. Böyle insanlardan daha tehlikeli ne olabilir?

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Beyaz yalanlar, durumu kurtardığı müddetçe, her şart ve koşulda hoşgörülebilir.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Unutmak. Çok hızlı unuttuğum için affetmek zorunda da kalmıyorum hiçbir şeyi.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık. Kayıtsız kalmak daha sert bir tepki.

POPÜLER ŞEYLER

Cem, Ata'dan daha yırtık ve fırlama

? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

Yenge kontenjanından Beren.

? Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, sizin canlandırdığınız Çılgın Bediş mi?

Bediş tabii ki. 7x24 aksiyon, atraksiyon... Daha başka ne isterim?

? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

Barış Abi'yle çok şey paylaştığımız için onun yeri ayrı.

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem daha yırtık ve fırlama.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Hayvanlara düşkünlüğünü bildiğim için Brigitte Bardot ile güzel komşu olurduk. Birbirimizin halinden iyi anlayacağımız kesin.

KÜÇÜK KEYİFLER

Yoldan çıktım mı tam çıkarım:

Mantı üstü iskender...

? Bodrum mu Çeşme mi?

Bir evim Bodrum'da. Bodrum'un eskilerindenim. Kendime kurduğum bir cumhuriyet var burada.

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

İşte Bodrum'daki "Evcimik Cumhuriyeti"mde bunların hepsi mevcut. O yüzden çok şanslıyım.

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

Sesleri diyeyim. İnsan o kaosu bazen özlüyor.

? Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Anadolu yakası candır. Daha düzenli ve huzurlu.

? Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı Avrupa'dan karşının mı?

Her açının kendine göre güzellikleri var. Ama bulunduğum Anadolu yakasından Boğaz daha afilli.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

Mantı üstü iskender. Ben yoldan çıktım mı tam çıkarım. Yemek yemeyi severim. Hepsini alayım mümkünse.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

İkisinden de vazgeçme niyetindeyim.

? Twitter mı, Instagram mı?

İlk Twitter kullanıcılarından biriyim. Kendisine şarkı yapmışlığım bile var. O kadar erkendi ki yaptığım hicvi kimse anlamadı. Ama tercihim Instagram'dan yana. Orada daha çok vakit geçiriyorum.

? Klip bile yaptınız. Kediler mi, köpekler mi?

Sanatçı dostlarımı da o proje için seferber etmiştim. Kedi-köpek ayırt etmem. Var olmak haktır.

GÜNDELİK HALLER

Yatılı misafir kabul etmiyorum, hiç uğraşamam

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Çok başıma geliyor. Kolay değil, sanat hayatı boyunca o kadar çok insan tanıdım ki bir yerden sonra film kopuyor. Ben genel olarak bozuntuya vermemeye çalışırım ama karşı taraf büyük anlar hatırlamadığımı.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

İyi bir film. Tam bir film-dizi canavarıyım.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

Eve yatılı misafir kabul etmiyorum. Hiç uğraşamam.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Kül.

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Müzik tabii.

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

Filiz Akın.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Her daim PTT.

? Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?

Kaçırmak.

? 57 yaşındasınız... Seçin: 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

25.