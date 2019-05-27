Yonca Evcimik'in Hayvan Hakları Kostümü
5 saat önce
Yonca Evcimik, 1978 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi üzerine hazırladığı ve Masalperest etiketiyle çıkan kitabı "Var Olmak Haktır" için yapılan lansmanda çocuklarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
Tanju Babacan ve Aylin Binici imzasıyla kitabın kapağından hazırlanan kostümü katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan Evcimik, tek tek bütün misafirlerle ilgilendi. Tüm telifi yardıma muhtaç sokak hayvanları yararına kullanılacak olan kitabı çocuklarla birlikte okudu, daha sonra onlarla hayvanlar üzerine sohbet etti. Hayvanların zor koşullar altında yaşadığını ve bizler gibi hakları olduğunu belirtti.
Çocuklar için mutlu bir yuva olma amacıyla yola çıkan ve bu amacına da başarıyla ulaşan Happy Nest'in Etiler şubesinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu etkinliğin sonunda Yonca Evcimik, okurlarına kitabını imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.
Yonca Evcimik, 1978 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi üzerine hazırladığı ve Masalperest etiketiyle çıkan kitabı "Var Olmak Haktır" için yapılan lansmanda çocuklarla bir araya geldi.
Serel Yereli Takipçisine Fena Patladı: Sana Bir Güzellik Borcum mu Var?
Bomba İddia: Mustafa Ceceli, Erdoğan'ın Davet Etmediği Yemeğe Zorla Girmeye Çalıştı
Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti
Gonca Vuslateri, Sıla'nın Eski Sevgilisi Özgür Mumcu ile El Ele Görüntülendi