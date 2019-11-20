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Yonca Evcimik'ten çok konuşulan dans

6 saat önce

Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı paylaşımının altına; 'Dünden bir video. Bodrum'da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben' notunu yazdı.

Yonca Evcimik'ten çok konuşulan dans, System.String[]

Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı paylaşımının altına; 'Dünden bir video. Bodrum'da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben' notunu yazdı.

Bodrum, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:46 
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