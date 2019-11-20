Yonca Evcimik'ten çok konuşulan dans
6 saat önce
Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı paylaşımının altına; 'Dünden bir video. Bodrum'da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben' notunu yazdı.
Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı paylaşımının altına; 'Dünden bir video. Bodrum'da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben' notunu yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:46
Günlük burç yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi