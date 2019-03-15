Son Dakika Haberleri: Yonca Kavgasında Bir Kişinin Kalp Krizinden Ölümüne Neden Olan Sanığa 4 Yıl Hapis

Yonca Kavgasında Bir Kişinin Kalp Krizinden Ölümüne Neden Olan Sanığa 4 Yıl Hapis

1 saat önce

Kayseri'de yonca meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin kalp krizinden vefat etmesi ile ilgili açılan davada yargılanan sanığa 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yonca Kavgasında Bir Kişinin Kalp Krizinden Ölümüne Neden Olan Sanığa 4 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de yonca meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin kalp krizinden vefat etmesi ile ilgili açılan davada yargılanan sanığa 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde 2 Ekim günü akşam saatlerinde hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62), oğlu E.Y. ve Ş.B. (68) arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile fenalaşan R.Y. ambulansla sevk edildiği şehir hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgaya karışan Ş.B. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Olaydan bir gün sonra R.Y.'nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.'nin akrabası Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, taziye ve R.Y.'nin cenazesi için Yenişehir Mahallesi'ndeki camiye gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.'nin yeğeni C.Y, cami avlusunda taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Barbaros'u yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Barbaros tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yonca kavgası ile ilgili görülen davada tutuksuz sanık Ş.B. ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Ş.B. olay günü yonca meselesi yüzünden E.Y. ile tartıştıklarını, tartışmayı ayırmak için E.Y.'nin babası R.Y.'nin geldiğini ve çıkan kavgada R.Y.'nin fenalaştığı anlattı. Sanık Ş.B. hayatını kaybeden R.Y.'nin kalp rahatsızlığı olduğunu bilmediğini belirterek beraatını istedi. Mahkeme hakimesi, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ş.B.'ye kalp krizinden ölen R.Y.'ye yönelik 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Hakim, ayrıca E.Y. ile Ş.B.'nin karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini ancak şikayetçi olunmaması nedeniyle her iki kişiye de ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Kayseri, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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