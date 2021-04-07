Yonca Lodi isyan etti: "Bizi bir sal korona!" - Son Dakika

Keyfili bir sohbete imza atan ikiliden sanatçı, pandemi dönemiyle ilgili, "Yapısal olarak ev seven biriyim. Çalışmadığım zamanlarda da evde vakit geçiririm, tek başıma sıkılmam. Ama benim için bile artık bu kadar evde kalmak fazla oldu. Aktif hayatı, röportaja, konsere gitmeyi, organizasyonlara katılmayı özledim. Hayatın akışı durdu. Bizi bir sal korona!" dedi. Çocukluğunda yazar ve gazeteci olmak gibi hedeflerim olduğunu ve lise orkestrasında keşfedildiğini belirten Lodi, "Hayatınız bir film olsa türü ne olurdu?" sorusuna "Tek bir türe bağlı kalamam herhalde, komedisi daha çok dönem dönem trajikomik ve duygusal. Şu ansa son bir senedir drama…" cevabını verdi.

'Güvenimin sarsılmasını affetmem'

Instagram DM'den gelen evlenme tekliflerine çok güldüğünü söyleyen sanatçı, "Aşk her şeyi, affeder mi?" sorusunu, "Yok artık' Her türlü ilişkide güvenimin sarsılmasını asla affetmiyorum, konu ne olursa olsun. Çok kredi veririm ama sonrasında asla tanımamışım gibi davranabilirim" şeklinde yanıtladı.

'Gamsızlara özeniyorum'

Bu ay içinde 'Yelkovan' isimli şarkısına klip çekmeyi planlayan Lodi, "Ayrıca YouTube'a yapmayı düşündüğüm projeler, onun dışında bir de single çıkarmak gibi bir isteğim var" dedi ve ekledi: "Gamsız insanlara özeniyorum ben hiç öyle olmadım. Tezcanlıyımdır. Küçücük bir şeyi kafama takıp, hayatı kendime zinda