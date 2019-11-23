Yonca Şahinbaş albüm çıkardı
6 saat önce
Ünlü oyuncu, "Erguvan" adlı albümünde 5 Türk sanat müzik eserini yeniden yorumladı.
Ünlü oyuncu, "Erguvan" adlı albümünde 5 Türk sanat müzik eserini yeniden yorumladı. Aranjörlüğünü Eser Taşkıran'ın yaptığı albüm İstanbul Plak etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19
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