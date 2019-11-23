Son Dakika Haberleri: Yonca Şahinbaş albüm çıkardı
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Yonca Şahinbaş albüm çıkardı

6 saat önce

Ünlü oyuncu, "Erguvan" adlı albümünde 5 Türk sanat müzik eserini yeniden yorumladı.

Yonca Şahinbaş albüm çıkardı, System.String[]

Ünlü oyuncu, "Erguvan" adlı albümünde 5 Türk sanat müzik eserini yeniden yorumladı. Aranjörlüğünü Eser Taşkıran'ın yaptığı albüm İstanbul Plak etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Taşkıran, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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